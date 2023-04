Il Napoli ha giocato sempre allo stesso modo: come e dove voleva Pioli (Di mercoledì 19 aprile 2023) La vittoria di Stefano Pioli Stefano Pioli ha battuto il Napoli per la terza volta consecutiva – perché quella di ieri sera è una vittoria, anche se il tabellino dice altro. E l’ha fatto nel modo più semplice possibile, esattamente come nelle due gare precedenti: ha schierato e addestrato il suo Milan per non perdere, e alla fine non ha perso. Il tecnico rossonero ha ideato e attuato un piano-gara di tipo contenitivo, diciamo pure difensivo, e in questo modo ha sfruttato il grande bug di sistema del Napoli di Spalletti, almeno in questo momento della stagione: l’incapacità di difendere bene in transizione negativa e/o in spazi aperti. Soprattutto se l’avversario da fermare, in situazioni del genere, si chiama Rafael Leão. Dal punto di vista tattico, il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) La vittoria di StefanoStefanoha battuto ilper la terza volta consecutiva – perché quella di ieri sera è una vittoria, anche se il tabellino dice altro. E l’ha fatto nelpiù semplice possibile, esattamentenelle due gare precedenti: ha schierato e addestrato il suo Milan per non perdere, e alla fine non ha perso. Il tecnico rossonero ha ideato e attuato un piano-gara di tipo contenitivo, diciamo pure difensivo, e in questoha sfruttato il grande bug di sistema deldi Spalletti, almeno in questo momento della stagione: l’incapacità di difendere bene in transizione negativa e/o in spazi aperti. Soprattutto se l’avversario da fermare, in situazioni del genere, si chiama Rafael Leão. Dal punto di vista tattico, il ...

