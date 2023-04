Il Napoli dimentica che nel calcio esiste anche il fallo tattico (Libero) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Napoli-Milan, l’analisi di Claudio Savelli su Libero. anche Libero come il Corsera sottolinea l’errore del Napoli nel non commettere fallo su Leao sull’azione che ha portato al vantaggio di Giroud. Se il campionato si vince con il gioco, la Champions si vince con le giocate. Nel caso dello scontro tra Milan e Napoli sono due quelle decisive: non i coast-to-coast di Leao al Maradona e di Brahim Diaz nell’andata del Meazza, identiche come se gli sceneggiatori del calcio volessero sottolineare la questione, ma le giocate mancate che le hanno rese possibili. Ovvero i “falli tattici” non commessi da Lobotka-Mario Rui prima e da Ndombelé-Di Lorenzo poi. Sì, anche il fallo tattico è una giocata e, quando ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023)-Milan, l’analisi di Claudio Savelli sucome il Corsera sottolinea l’errore delnel non commetteresu Leao sull’azione che ha portato al vantaggio di Giroud. Se il campionato si vince con il gioco, la Champions si vince con le giocate. Nel caso dello scontro tra Milan esono due quelle decisive: non i coast-to-coast di Leao al Maradona e di Brahim Diaz nell’andata del Meazza, identiche come se gli sceneggiatori delvolessero sottolineare la questione, ma le giocate mancate che le hanno rese possibili. Ovvero i “falli tattici” non commessi da Lobotka-Mario Rui prima e da Ndombelé-Di Lorenzo poi. Sì,ilè una giocata e, quando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... The_Old_Lady_J : Si polemizza sul rigore non concesso al Napoli ma si dimentica che ne hanno concesso uno scandaloso. #NapoliMilan - camila_healing : RT @annatrieste: 'Sembra che non sono mai andato via' È così Faouzi. È così. A Napoli una cosa è certa: 'Chi ama non dimentica' @GhoulamF… - NinaDonofrio : RT @annatrieste: 'Sembra che non sono mai andato via' È così Faouzi. È così. A Napoli una cosa è certa: 'Chi ama non dimentica' @GhoulamF… - lightmoon972 : RT @annatrieste: 'Sembra che non sono mai andato via' È così Faouzi. È così. A Napoli una cosa è certa: 'Chi ama non dimentica' @GhoulamF… - gennaro_caiazzo : RT @annatrieste: 'Sembra che non sono mai andato via' È così Faouzi. È così. A Napoli una cosa è certa: 'Chi ama non dimentica' @GhoulamF… -