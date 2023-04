Il Napoli ci ha provato | il Milan ci è riuscito

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sarebbe fin troppo facile prendere Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia e farne i simboli delle proprie squadre. Dire che ha vinto la leggerezza di quel sorriso con cui Leao, poco dopo il quarantesimo del primo tempo, ha approfittato di un controllo sbagliato di Ndombelé a trequarti di campo per partire palla al piede tra i giocatori delcome un motorino che gira intorno alle macchine ferme nel traffico, passando tra Di Lorenzo e Rrhamani come fossero state bandierine di uno slalom gigante, prima di servire l’assist a Giroud praticamente a porta vuota. Troppo facile per Leao e troppo facile per noi confrontarlo con il rigore fallito da Kvaratskhelia, che avrebbe potuto riaprire la partita a dieci minuti dal termine, con il suo volto grigio, lo sguardo scavato e perso nel vuoto da personaggio dostoevskiano, schiacciato sotto il peso delle pressioni. Certo ...

Stessa cosa quando ilvoleva attaccare la profondità: i due centrali, Tomori in particolare, ... Privati di opportunità in profondità, i napoletani hannoa passare lungo le linee esterne. ...'Io l'hosulla mia pelle. Se reagirete con apertura e educazione a chi ancora non ha capito ...per finanziare i reparti pediatrici del Gruppo San Donato di Milano e del Santobono di. Ai ...Il georgiano haa lasciare la sua impronta sulla partita, ma non è riuscito ad incidere. Rigore fallito e altre chance non sfruttate. Per questo, e per l'eliminazione del, a fine ...

Napoli-Milan: la diretta del ritorno dei quarti di Champions QUOTIDIANO NAZIONALE

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per concorso in furto aggravato Raimondo Galdieri, 54 anni, e Antonio Faraco, di 52, entrambi di Giugliano e già noti ...I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per concorso in furto aggravato Raimondo Galdieri, 54 anni, e Antonio Faraco, di 52, entrambi di Giugliano (Napoli) e già noti alle forze ...