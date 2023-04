Il mondo tech al Fuorisalone Cinque tappe per una giornata nel futuro

Leggi su agi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - Negli anni la ‘design week' è diventata un punto di riferimento e una “vetrina” anche per le grandi aziende tecnologiche. Da Samsung a Google, nessuno escluso. Anche l'edizione 2023 non fa eccezione. L'intelligenza artificiale è ormai oggetto di passaparola tra artisti e visitatori, circola nei distretti della moda e del design, soprattutto quelli che ospitano le installazioni del ‘', gomitando per avere uno spazio sempre maggiore. Ma non solo. Il tema scelto dagli organizzatori per questa edizione, “Laboratorio”, è un invito a sperimentare con l'ignoto, con le tecnologie che un giorno cambieranno la nostra esistenza quotidiana. Per immergersi in questoecco un piccolo percorso da fare in questi giorni milanesi. Prima tappa: Torre Velasca Il simbolico edificio dello skyline milanese ospita la prima ...