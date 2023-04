“Il mio fidanzato mi ha tradito in un periodo già difficile per me: sono finita in ospedale con la sindrome di Tako-Tsubo”: la storia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leslie-Anne Smith ha 31 anni e ha deciso di raccontare la sua storia al Daily Mail. Smith ha scoperto che il suo fidanzato la tradiva e che non aveva alcun rimorso in un periodo particolarmente difficile della sua vita, cioè in concomitanza con la morte di suo zio. Ha subito un tale stress da dover essere ricoverata in ospedale dove le è stata diagnosticata la sindrome di Tako-Tsubo. Siamo a Leavenworth, Kansas. “Ho incontrato il mio ragazzo su un sito di appuntamenti. Lo avevo già notato su siti di ritrovo per cattolici ed ero sicura che condividessimo gli stessi principi e gli stessi valori. Abbiamo cominciato a frequentarci nella primavera 2021 e dopo poco tempo, ricordo di averlo sentito rispondere al telefono con uno ‘ciao piccola’. Ho chiesto chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leslie-Anne Smith ha 31 anni e ha deciso di raccontare la suaal Daily Mail. Smith ha scoperto che il suola tradiva e che non aveva alcun rimorso in unparticolarmentedella sua vita, cioè in concomitanza con la morte di suo zio. Ha subito un tale stress da dover essere ricoverata indove le è stata diagnosticata ladi. Siamo a Leavenworth, Kansas. “Ho incontrato il mio ragazzo su un sito di appuntamenti. Lo avevo già notato su siti di ritrovo per cattolici ed ero sicura che condividessimo gli stessi principi e gli stessi valori. Abbiamo cominciato a frequentarci nella primavera 2021 e dopo poco tempo, ricordo di averlo sentito rispondere al telefono con uno ‘ciao piccola’. Ho chiesto chi ...

