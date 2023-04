Il ministro Zangrillo: «Il governo pronto a cambiare il Pnrr entro la fine di aprile. E faremo 170 mila assunzioni nella Pa» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo dice che il governo è pronto a cambiare il Recovery Plan entro la fine del mese. E che l’esecutivo effettuerà un’analisi sull’effettiva realizzabilità di quanto previsto nel Pnrr. Il ministro annuncia anche 170 mila assunzioni di dipendenti pubblici a breve. 157 mila saranno sostituzioni da turn over e gli altri nuovi assunti. «Ci siamo impegnati a concludere la fase di rivisitazione del Piano entro la fine del mese. Mancano due settimane, siamo al redde rationem finale», esordisce Zangrillo. «L’obiettivo è di rispettare l’impegno preso e chiudere tra dieci giorni. In ogni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ildella Pubblica Amministrazione Paolodice che ilil Recovery Planladel mese. E che l’esecutivo effettuerà un’analisi sull’effettiva realizzabilità di quanto previsto nel. Ilannuncia anche 170di dipendenti pubblici a breve. 157saranno sostituzioni da turn over e gli altri nuovi assunti. «Ci siamo impegnati a concludere la fase di rivisitazione del Pianoladel mese. Mancano due settimane, siamo al redde rationem finale», esordisce. «L’obiettivo è di rispettare l’impegno preso e chiudere tra dieci giorni. In ogni ...

