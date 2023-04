Il Milan passa in semifinale di Champions League pareggiando contro il Napoli | la sintesi della partita

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilindi1-1ilal Maradona, dopo aver vinto 1-0 all’andata. Giroud nel primo tempo e Osimhen in pieno recupero sono i marcatorigara. Laè stata ricca di emozioni, con un rigore fallito per parte. Ilha iniziato meglio e ha assaltato la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere, streaming gratis e diretta tv OGGI LIVE Dove vedere, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Ilbatte la Real Sociedad, il riepilogo delle italiane ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Meno errori, meno frenesia e due giocatori sopra media e decisivi (#Leao e #Maignan). Passa il #Milan, con merito… - nagey4924343724 : RT @angelo_forgione: Passa il #Milan perché ha giocato al meglio delle sue possibilità, a differenza del #Napoli, apparso opaco e in legger… - Mariano38915107 : @StefanoVerbania @lucacerchione @ADeLaurentiis Il Milan ci è arrivato meglio e ogni episodio gli è girato a favore… - cirrosi : @MartinaGiuliano Dipende dal primo gol. Chi segna prima passa. Il Milan non è in grado di giocare ma se si trova in… - FraNapoli93 : @jo19N26 C’è chi ha visto Milan napoli del 18/09/22 e napoli Milan del 18/04/23 ed ha capito l’evoluzione tattica e… -

Krunic celebra la qualificazione delalle semifinali Il centrocampista bosniaco Rade Krunic ha festeggiato la qualificazione delalle semifinali della Champions League pubblicando alcuni ...il, il Napoli è fuori. Questo il verdetto dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri di Stefano Pioli infilano una grande partita e vengono raggiunti al Maradona soltanto nei ...... ma alla fine la pallacomunque e Mário Rui non sta appiccicato come dovrebbe a Brahim Díaz. ... il Napoli non riesce a muovere velocemente il pallone e allora, per accerchiare il, deve ...

Chi passa in semifinale di Champions tra Milan e Napoli: risultati e ... Sport Fanpage

Lo scatto da 70 metri, la cavalcata, l’assist per il centravanti (Van Basten e Giroud): Gullit e il gol scudetto, Leao e quello da semifinale di Champions. Imprese identiche ...Va avanti il Milan e non senza merito, anche se il Napoli ha fatto di tutto per ribellarsi al destino e sia a San Siro che al Maradona a tratti è stato superiore, quasi straripante. Passa il Milan per ...