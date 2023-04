Il Milan ha costretto il Napoli a fare 46 cross | solo 10 andati a buon fineL’Equipe

Il Milan ha costretto il Napoli a fare 46 cross, solo 10 andati a buon fine(L’Equipe) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Napoli-Milan analizzata tatticamente dal quotidiano sportivo francese L’Equipe che ha scritto dell’avvio veemente del Napoli: Autore di una partenza energica, il Napoli si è subito sistemato nel campo avversario. La squadra di Luciano Spalletti ha esercitato una pressione molto forte sulla difesa avversaria. È anche riuscita a recuperar palloni con un pressing alto. La linea difensiva del Milan ha risposto brillantemente. Sempre vicini l’uno all’altro, Fikayo Tomori e Simon Kjaer hanno lasciato a Victor Osimhen pochissimo spazio. Stessa cosa quando il Napoli voleva attaccare la profondità: i due centrali, Tomori in particolare, hanno praticato una marcatura estremamente aggressiva sull’attaccante nigeriano, che si è lamentato più volte delle mani del difensore inglese. L’Equipe parla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023)analizzata tatticamente dal quotidiano sportivo francese L’Equipe che ha scritto dell’avvio veemente del: Autore di una partenza energica, ilsi è subito sistemato nel campo avversario. La squadra di Luciano Spalletti ha esercitato una pressione molto forte sulla difesa avversaria. È anche riuscita a recuperar palloni con un pressing alto. La linea difensiva delha risposto brillantemente. Sempre vicini l’uno all’altro, Fikayo Tomori e Simon Kjaer hanno lasciato a Victor Osimhen pochissimo spazio. Stessa cosa quando ilvoleva attaccare la profondità: i due centrali, Tomori in particolare, hanno praticato una marcatura estremamente aggressiva sull’attaccante nigeriano, che si è lamentato più volte delle mani del difensore inglese. L’Equipe parla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il Milan ha costretto il #Napoli a fare 46 cross, solo 10 andati a buon fine(L’Equipe) Il quotidiano sportivo fran… - Alex_Battaglia9 : @veniovanni Concordo su tutto tranne che sul rigore. Sullo 0 a 0 fa una differenza enorme e con tutto il secondo te… - WALTERsin23 : @tancredipalmeri condizionato in primis dal risultato dell'andata ed in secondo luogo dal fatto che il Milan abbia… - Osvaldoripamon1 : @tancredipalmeri Il Milan non fa catenaccio è il Napoli che ha ben giocato e provato ed è stato costretto ha difend… - GaetanoNasti77 : @capuanogio All'andata il fallo lo fa prima Krunic...cerchi di inventarti la qualunque per pareggiare i torti arbit… -