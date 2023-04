Il Lecce prepara la sfida con il Milan | Pongracic out

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilsiper lacontro il: il tecnico Marco Baroni può contare su tutta la rosa, con l’eccezione diDomenica alle 18.00 ilsarà di scena a San Siro per lacontro il. Di seguito il report della società pugliese. «Il lavoro della squadra è proseguito questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Mister Baroni ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione ad eccezione di, che ha seguito un lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani, sempre al mattino, allenamento al Via del Mare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

