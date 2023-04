(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Po, il fiume più lungo d'Italia, ha raggiunto il livello più basso mai registrato in aprile, mentre il livello dell'acqua deldi, il più grandeitaliano, mostrato in questa immagine di Copernicus Sentinel-2 del 16 aprile, è crollato al punto più basso dal. Questo calo pone l'acqua deldia soli 45,8 cm sopra lo zero idrometrico, rispetto alla media di 70 anni di 109 cm. In quanto serbatoio d'acqua dolce fondamentale, l'attuale capacità deldimette a rischio la sua capacità di sostenere l'agricoltura, le comunità locali, il turismo e la navigazione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un operaio di 65 anni é morto precipitando da una impalcatura. È accaduto in un campeggio di San Felice del Benaco,… - cgim35111 : RT @CanalEzio1: Sul Lago di Garda - ilsensodesueto : RT @CanalEzio1: Sul Lago di Garda - CanalEzio1 : Sul Lago di Garda - CanalEzio1 : Sul Lago di Garda......aprire la foto -

Canevaworld Resort , azienda che opera nel settore dei Parchi Divertimento Entertainment sulle sponde veronesi deldi, è in comunicazione con Movieland - The Hollywood Park . Si tratta della prima campagna frutto della partnership con Initiative . In occasione della riapertura per la stagione estiva del ...La storia del tedesco che è finito con la sua costosa Mercedes a due passi daldiha destato una certa curiosità. Ed è comprensibile. Le parole del titolare della ditta che ha rimosso l'auto hanno spiegato, a grandi linee, cosa fosse accaduto quella notte. Ma è solo ...... anche se non ci sono informazioni di questo tipo Ha una casa suldi, a Desenzano, dove trascorre molto tempo con figli e nipoti: a Brescia Oggi ha dichiarato di sentirsi molto '...

Il Lago di Garda al suo minimo storico dal 1953 AGI - Agenzia Italia

Il Po, il fiume più lungo d'Italia, ha raggiunto il livello più basso mai registrato in aprile, mentre il livello dell'acqua del Lago di Garda, il più grande lago italiano, mostrato in questa immagine ...007 - Daniel Craig, su TV8 con «No time to die» in prima tv in chiaro, A partire dal 17 aprile, ogni lunedì, alle ore 21.30, TV8 propone 007 - Daniel Craig, il ciclo di cinque film della saga di James ...