“IL GUSTO DELLA SALUTE”: Il decalogo del cioccolato (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Sono davvero poche le persone a cui non piace: il cioccolato è il peccato di gola più sublime per oltre la metà degli italiani. Non a caso a questo prodotto, ricavato dai semi DELLA pianta del cacao, nel ‘600 fu attribuito da Linneo il nome scientifico Theobroma Cacao che, tradotto, vuol dire ‘cibo degli dei’. Di fatto, il cioccolato è una delizia prelibata da oltre 3000 anni, da quando le antiche civiltà dell’America Latina lo scoprirono e poi i Maya lo tramandarono. Per quanto ricorrenti siano le dolci suggestioni fornite dalla letteratura e dalla cinematografia sull’effetto consolatorio del cioccolato mangiato più o meno avidamente per riempire più o meno profonde voragini affettive, un’analisi ragionata sul consumo giornaliero di circa 30 gr di cioccolato fondente (anche detto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Sono davvero poche le persone a cui non piace: ilè il peccato di gola più sublime per oltre la metà degli italiani. Non a caso a questo prodotto, ricavato dai semipianta del cacao, nel ‘600 fu attribuito da Linneo il nome scientifico Theobroma Cacao che, tradotto, vuol dire ‘cibo degli dei’. Di fatto, ilè una delizia prelibata da oltre 3000 anni, da quando le antiche civiltà dell’America Latina lo scoprirono e poi i Maya lo tramandarono. Per quanto ricorrenti siano le dolci suggestioni fornite dalla letteratura e dalla cinematografia sull’effetto consolatorio delmangiato più o meno avidamente per riempire più o meno profonde voragini affettive, un’analisi ragionata sul consumo giornaliero di circa 30 gr difondente (anche detto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Il solo sentir menzionare la ‘sostituzione etnica’ mi indigna. Non si risolvono questi problemi con le battute di… - DonaConzatti : RT @raffaellapaita: “Il solo sentir menzionare la ‘sostituzione etnica’ mi indigna. Non si risolvono questi problemi con le battute di catt… - Francescomerloo : RT @raffaellapaita: “Il solo sentir menzionare la ‘sostituzione etnica’ mi indigna. Non si risolvono questi problemi con le battute di catt… - Paroledipaola : RT @ItaliaViva: Il solo sentir menzionare la 'sostituzione etnica' mi indigna. Non si risolvono questi problemi con le battute di cattivo g… - antofrancio1 : RT @raffaellapaita: “Il solo sentir menzionare la ‘sostituzione etnica’ mi indigna. Non si risolvono questi problemi con le battute di catt… -