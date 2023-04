Il Gusto della Nebbia – Milano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Gusto della Nebbia Via Privata Nino Bonnet, 11 – 20154 Milano Tel. 351/9866676 Sito Internet: www.ilGustodellaNebbia.eatbu.com Tipologia: cinese Prezzi: antipasti 4/9€, noodles 15/18€, riso 16€ Chiusura: Lunedì OFFERTA La Nebbia in questo caso non è la “scighera” meneghina, ma quella che avvolge Chongking, città della Cina sud-occidentale di provenienza dello chef e la cui tradizione gastronomica ispira il lavoro in cucina. Dei tanti indirizzi che hanno rinnovato la scena orientale a Milano, questo è sicuramente uno dei più originali e sobriamente eleganti, per via dell’ambiente e dell’offerta, una lista di vivande piuttosto corta dove chi è avvezzo ai classici della ristorazione cino-italiana ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) IlVia Privata Nino Bonnet, 11 – 20154Tel. 351/9866676 Sito Internet: www.il.eatbu.com Tipologia: cinese Prezzi: antipasti 4/9€, noodles 15/18€, riso 16€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Lain questo caso non è la “scighera” meneghina, ma quella che avvolge Chongking, cittàCina sud-occidentale di provenienza dello chef e la cui tradizione gastronomica ispira il lavoro in cucina. Dei tanti indirizzi che hanno rinnovato la scena orientale a, questo è sicuramente uno dei più originali e sobriamente eleganti, per via dell’ambiente e dell’offerta, una lista di vivande piuttosto corta dove chi è avvezzo ai classiciristorazione cino-italiana ...

