Il gas russo ha solo cambiato forma ma continua ad arrivare in Europa e Italia Il ruolo chiave della Spagna

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Insi predica la finedipendenza dal gas, ma la verità è che il gasadai paesi dell’Unione europea. Lo dimostrano i dati sulle esportazioni di Gas naturale liquefatto (Gnl), il business su cui puntano diversi stati, fra cui l’. Nel 2022, come racconta la ong ReCommon nel report “Sicurezza energetica per chi?”, sugli interessini nel settore, le esportazioni russe sono cresciute del 10% e circa il 43% del totale è stata destinata a paesi dell’Unione europea. Una crescita guidata dalla società russa Novatek, il cui gas arriva per lo più da Yamal Lng, impianto di liquefazione di gas nella Russia siberiana e tra i più grandi progetti estrattivi al mondo. Nel 2016 Intesa Sanpaolo ha versato, dietro ...

Nell'ultimo anno, i ricavi dae petrolio delle aziende russe sono scesi costantemente. Nell'aprile del 2022 Mosca fatturava ...sistema di aggiramento delle sanzioni contro il petrolio. Ne ......aveva fatto affidamento sull'importazione stabile didalla Russia. Non per caso è stato successivamente invitato a far parte del consiglio di Gazprom, il colosso statale energetico. Ma ...Mentre certamente le dissennate politiche che hanno accresciuto la nostra dipendenza dalhanno giocato un ruolo importante, quello che Bruxelles e i governi europei, aiutati dai fake news ...

Stop al greggio, boom dei prodotti raffinati (+94%). Anche verso l’Italia. I dati del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) di Helsinki ...Per raggiungere i target climatici l’unica via è quella delle rinnovabili, ma la Germania ha due problemi: stoccaggio e intermittenza ...