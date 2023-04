Il distratto pubblico pagante, le scarpe di Cattelan e l’Instagram della moglie (Di mercoledì 19 aprile 2023) Di che cosa si ride quando non c’è la selezione all’ingresso? Se la comicità ha bisogno d’un codice comune, forse la gratuità la uccide: è abbastanza naturale che i social siano il regno delle battute non comprese, considerato che sono il luogo in cui ti passa davanti roba che non hai mai scelto di leggere. E infatti sono anche, i social, il luogo in cui ha un senso Khaby Lame, che fa le facce buffe e non serve cultura condivisa (non serve cultura tout court) per comprendere cosa ci sia da ridere. Sono anche i luoghi che sempre più diventano di video, disegnetti, codici ipersemplificati, e sempre meno di parole. Eppure sono un luogo sul quale, più o meno frequentemente, si affacciano tutti i comici che provano a fare ragionamenti d’una qualche complessità sul presente. Poco prima di andare a teatro a vedere “Salutava sempre”, lo spettacolo di Alessandro Cattelan, avevo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Di che cosa si ride quando non c’è la selezione all’ingresso? Se la comicità ha bisogno d’un codice comune, forse la gratuità la uccide: è abbastanza naturale che i social siano il regno delle battute non comprese, considerato che sono il luogo in cui ti passa davanti roba che non hai mai scelto di leggere. E infatti sono anche, i social, il luogo in cui ha un senso Khaby Lame, che fa le facce buffe e non serve cultura condivisa (non serve cultura tout court) per comprendere cosa ci sia da ridere. Sono anche i luoghi che sempre più diventano di video, disegnetti, codici ipersemplificati, e sempre meno di parole. Eppure sono un luogo sul quale, più o meno frequentemente, si affacciano tutti i comici che provano a fare ragionamenti d’una qualche complessità sul presente. Poco prima di andare a teatro a vedere “Salutava sempre”, lo spettacolo di Alessandro, avevo ...

