Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Pubblichiamo le parole con cui il dissidente russo Kara-Murza denunciò gli abusi di Putin nel marzo del 2022 in Ari… - Agenzia_Ansa : Il tribunale di Mosca ha condannato il dissidente Vladimir Kara-Murza a 25 anni di prigione. Kara-Murza è stato pro… - HuffPostItalia : Il dissidente condannato a 25 anni di galera. Ma stanno zitti. Zitti e Mosca (di P. Battista) - andreamerloK : RT @theglobalnewsit: #Russia Il giornalista e dissidente russo con passaporto britannico Vladimir Kara-Murza @vkaramurza condannato a 25 an… - leonemaschio : RT @AdrianaSpappa: #Mentana: 'condannato a una pena durissima solo per motivi ideologici' Sole24Ore: 'giudicato colpevole di tradimento' h… -

Ilrusso, allievo di Nemtsov e amico di McCain, è stato condannto a 25 anni perché contrario ... durante l'ultima udienza del processo per cui ieri è statoa 25 anni di carcere, ...Il notoKara - Murza, attivista e giornalista russo, è statoper tradimento per aver gettato discredito sull'esercito dopo l'inizio della guerra in ...Il tribunale di Mosca hailVladimir Kara - Murza a 25 anni di prigione. L'oppositore è stato processato, tra l'altro, per tradimento per le sue critiche alla guerra in Ucraina ealla ...

Chi è il dissidente anti-Putin Vladimir Kara-Murza condannato a 25 anni Il Sole 24 ORE

Sarebbe confortante un segnale di sdegno, una parola di disgusto da parte di Matteo Salvini, Francesco Borgonovo, Michele Santoro &co ...Ma forse è l’unico modo di resistere. E fa il paio con la speranza delle parole di Vladimir Kara-Murza, il dissidente condannato a 25 anni ieri nelle stesse aule di (in)giustizia: «Io vado in galera, ...