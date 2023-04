Il dirigente scolastico delegato a rappresentare in giudizio l’Amministrazione: quando, quali competenze sono necessarie (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’articolo 417 bis nel codice di procedura civile ha stabilito che la Pubblica Amministrazione può essere rappresentata in giudizio direttamente da suoi dipendenti quando oggetto della controversia è il rapporto di lavoro di un dipendente pubblico, per il solo giudizio di primo grado. La norma, introdotta al fine di ridurre la mole di lavoro dell’Avvocatura L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’articolo 417 bis nel codice di procedura civile ha stabilito che la Pubblica Amministrazione può essere rappresentata indirettamente da suoi dipendentioggetto della controversia è il rapporto di lavoro di un dipendente pubblico, per il solodi primo grado. La norma, introdotta al fine di ridurre la mole di lavoro dell’Avvocatura L'articolo .

