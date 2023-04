Il Def | il fisco e quella proposta tedesca che… La versione di Cipolletta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ultimo Documento di economia e finanza, fresco di due sponde importanti, una prima,europea, e una seconda,delle imprese, porta in dote del sano realismo. Meno male, sempre meglio che imbottire il testo che funge da pietra angolare della prossima manovra, di sogni. Ma non per questo, racconta in questa intervista chi di conti pubblici se ne intende, Innocenzo, economista di lungo corso ed ex presidente di Assonime, non si può ulteriormente migliorare. Anzi. Partiamo dal Def. Impressioni? Mi pare prudente, ma anche reticente. Nel senso che esistono una serie di problemi che vengono evocati ma non risolti nell’immediato. Le va di fare qualche esempio? La riforma fiscale. Sappiamo che il governo ha delegato il Parlamento per mettere mano ale allentare la pressione fiscale. Questa è una ...