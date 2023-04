Il Cremlino avverte la Corea del Sud: 'È ostile, se aiuta Kiev sarà parte del conflitto' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rammarico e anche minacce, come quelle anticipate da Medvedev. La Russia è rammaricata per la 'posizione ostile' della Corea del Sud sull'Ucraina , ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rammarico e anche minacce, come quelle anticipate da Medvedev. La Russia è rammaricata per la 'posizione' delladel Sud sull'Ucraina , ha detto oggi il portavoce delDmitry ...

