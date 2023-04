(Di mercoledì 19 aprile 2023) Sono andato in fabbrica nell'ufficio di Stefano Domenicali (l'allora team principal, ndr) e sulla sua scrivania c'erano la Gazzetta dello Sport aperta e diverse mail. Mi sono reso conto che eravamo ...

L'esperienza di De laPedro de la, che nel 2013 e nel 2014 ha ricoperto il ruolo di collaudatore Ferrari, ha ricordato al podcast F1 Nation : ' Ricordo un lunedì mattina dopo un brutto ......

Il consiglio di De la Rosa:"Ferrari, prendi tecnici stranieri" FormulaPassion.it

L'ex pilota Ferrari è convinto che gli italiani a Maranello subiscano maggiormente la pressione della stampa italiana ...Nella mattina di oggi, con inizio alle 11:30, è previsto un Consiglio Federale importante per il destino delle seconde squadre dei club di Serie A in Serie C: la riunione di oggi ...