Il complottismo suprematista dei meloniani e la sostituzione etica della destra

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 aprile 2023) C’è da chiedersi, di fronte alla valanga nera che pare non fermarsi un giorno, dove siano i famosi moderati del centro, gente tipo Maurizio Lupi, Giorgio Mulè, Gianfranco Rotondi, lo stesso Guido Crosetto (e per quel che gli compete, Carlo Nordio), cosa pensano tutti questistrategia che i nuovi governanti del Paese, ritenendo di esserne i padroni, hanno in animo di sviluppare sino alle Europee in un crescendo di avvertimenti, rivalse, mistificazioni. Nessuno di questi che si interroghi sul fatto che il centroè morto e sotterrato. Proprio in questi giorni si stanno celebrando i suoi funerali perché proprio in questi giorni è scattata la mobilitazione generale di ministri, sottosegretari, parlamentari – e naturalmenteleader di Fratelli d’Italia provvisoriamente anche presidente del ...