Il Bolshoi di Mosca censura un balletto: “Fa propaganda Lgbt“ (Di mercoledì 19 aprile 2023) censura a Mosca. Il famoso Teatro Bolshoi della capitale della Russia ha annunciato oggi di ritirare dal suo repertorio il balletto Nureev, diretto da Kirill Serebrennikov, accusato di “propaganda di valori sessuali non tradizionali“. Il famoso Teatro Bolshoi della capitale della Russia ha annunciato oggi di ritirare dal suo repertorio il balletto Nureev, diretto da Kirill SerebrennikovLa scelta del Teatro Bolshoi Questo pezzo dedicato al ballerino sovietico Rudolf Nureyev aveva già suscitato le ire delle autorità russe al momento della sua prima nel 2017, quando Serebrennikov fu preso di mira per appropriazione indebita. È stato messo in scena l’ultima volta nel gennaio 2021, più di un anno prima dell’inizio dell’offensiva russa in Ucraina, secondo il ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 19 aprile 2023). Il famoso Teatrodella capitale della Russia ha annunciato oggi di ritirare dal suo repertorio ilNureev, diretto da Kirill Serebrennikov, accusato di “di valori sessuali non tradizionali“. Il famoso Teatrodella capitale della Russia ha annunciato oggi di ritirare dal suo repertorio ilNureev, diretto da Kirill SerebrennikovLa scelta del TeatroQuesto pezzo dedicato al ballerino sovietico Rudolf Nureyev aveva già suscitato le ire delle autorità russe al momento della sua prima nel 2017, quando Serebrennikov fu preso di mira per appropriazione indebita. È stato messo in scena l’ultima volta nel gennaio 2021, più di un anno prima dell’inizio dell’offensiva russa in Ucraina, secondo il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mosca_cieca : RT @radio_zek: Il teatro Bolshoi di #Mosca ha cancellato dal suo calendario il balletto '#Nureyev', in ottemperanza alla legge che vieta la… - LadyWingless : RT @radio_zek: Il teatro Bolshoi di #Mosca ha cancellato dal suo calendario il balletto '#Nureyev', in ottemperanza alla legge che vieta la… - coachelloo : RT @radio_zek: Il teatro Bolshoi di #Mosca ha cancellato dal suo calendario il balletto '#Nureyev', in ottemperanza alla legge che vieta la… - gnolotto : RT @radio_zek: Il teatro Bolshoi di #Mosca ha cancellato dal suo calendario il balletto '#Nureyev', in ottemperanza alla legge che vieta la… - mao59 : RT @radio_zek: Il teatro Bolshoi di #Mosca ha cancellato dal suo calendario il balletto '#Nureyev', in ottemperanza alla legge che vieta la… -