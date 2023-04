Il barcone alla deriva con 100 migranti: "Stiamo affondando" (Di mercoledì 19 aprile 2023) È ancora emergenza migranti nel Mediterraneo centrale. Un'imbarcazione con a bordo oltre 100 persone si trova in una situazione di estrema difficoltà al largo delle coste libiche. Il barcone sarebbe alla deriva e rischia di... Leggi su europa.today (Di mercoledì 19 aprile 2023) È ancora emergenzanel Mediterraneo centrale. Un'imbarcazione con a bordo oltre 100 persone si trova in una situazione di estrema difficoltà al largo delle coste libiche. Ilsarebbederiva e rischia di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Today_it : Il barcone alla deriva con 100 #migranti: 'Stiamo affondando' - romatoday : Il barcone alla deriva con 100 migranti: 'Stiamo affondando' - rineco68 : @roberta_fasani @esercitocapezz Mettendo insieme tutti i titoli scolatici dei passeggeri del barcone si arriva a ma… - xxl12132 : RT @gabrillasarti2: Questo non è un barcone , pescatori che arrotondano facendo gli scafisti , si mettono in pericolo da soli e invece di c… - Lilly_Gozzoli : RT @Alexanderxxvii1: Altro sbarco a Lampedusa: mille migranti in 24 ore. Barcone alla deriva, Malta non interviene - Il Tempo -