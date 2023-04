Il 40% delle bollette contiene errori: ecco l’app che li scova e fa risparmiare (Di mercoledì 19 aprile 2023) In pochi lo sanno, ma ben il 40% delle bollette degli italiani presenta delle imprecisioni: errori di fatturazione, prezzi applicati erroneamente, ritardi nelle comunicazioni, imposte non dovute o persino addebiti di voci non richieste. Ora, sul mercato arriva la nuova Billoo, l’app per il controllo delle bollette di luce e gas che consente di risparmiare davvero sui costi dell’energia. Partita nel 2021 con soli 25mila euro di investimento, l’app ha ottenuto 10mila download e ora continua a crescere, puntando a diventare il consulente energetico digitale degli italiani a portata di smartphone. La società ha chiuso a marzo 2023 un primo round di finanziamento, raccogliendo un aumento di capitale da 1 milione di euro. Le risorse verranno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) In pochi lo sanno, ma ben il 40%degli italiani presentaimprecisioni:di fatturazione, prezzi applicati erroneamente, ritardi nelle comunicazioni, imposte non dovute o persino addebiti di voci non richieste. Ora, sul mercato arriva la nuova Billoo,per il controllodi luce e gas che consente didavvero sui costi dell’energia. Partita nel 2021 con soli 25mila euro di investimento,ha ottenuto 10mila download e ora continua a crescere, puntando a diventare il consulente energetico digitale degli italiani a portata di smartphone. La società ha chiuso a marzo 2023 un primo round di finanziamento, raccogliendo un aumento di capitale da 1 milione di euro. Le risorse verranno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : +++#Auto, Acea, a marzo nuovo balzo delle immatricolazioni Ue: +28,8% a/a (1,09 milioni di unità) #Stellantis: +29… - SalamidaFabio : @ItaliaViva @matteorenzi In Senato si vota una Commissione di Inchiesta Parlamentare sui casi Orlandi e Gregori, no… - Beatrixe63 : RT @IsolaDeiFamosi: Le Tribù infrangono le regole e lo spirito dell'#Isola non è affatto clemente con loro! Per scoprire cosa è successo, g… - annakiara119 : RT @IsolaDeiFamosi: Le Tribù infrangono le regole e lo spirito dell'#Isola non è affatto clemente con loro! Per scoprire cosa è successo, g… - InvestimentiBNP : Apertura delle Borse USA Apertura di sessione in negativo per le Borse statunitensi. • Il Nasdaq-100 segna un -0,… -