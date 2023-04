Il 23 aprile all’Asino che Vola tornano Schola Romana e Davide Trebbi con l’anteprima live di Dieci Decimi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Schola Romana Dieci Decimi A 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro Schola Romana torna sul palco con il concept album scritto da Davide Trebbi e Edoardo Petretti L’Asino che Vola domenica 23 aprile, ore 21.00 – Via Antonio Coppi 12/d, Roma Torna Schola Romana con un live d’eccezione e che presenta per la prima volta su palco l’album Dieci Decimi. E’ questo l’ultimo lavoro della storica formazione che vede alla voce Davide Trebbi e che torna al completo sul palco dell’Asino che Vola di Roma domenica 23 aprile per presentare un «album su rotaia»: un viaggio in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)A 6 anni di distanza dall’ultimo lavorotorna sul palco con il concept album scritto dae Edoardo Petretti L’Asino chedomenica 23, ore 21.00 – Via Antonio Coppi 12/d, Roma Tornacon und’eccezione e che presenta per la prima volta su palco l’album. E’ questo l’ultimo lavoro della storica formazione che vede alla vocee che torna al completo sul palco dell’Asino chedi Roma domenica 23per presentare un «album su rotaia»: un viaggio in ...

