Il 2023 sarà una stagione turistica record. Ma c’è una voragine tra i lavoratori (Di mercoledì 19 aprile 2023) Strano Paese l’Italia. Ai nastri di partenza della prima, vera, stagione estiva libera dallo spettro della pandemia, ecco che lo Stivale rischia di fare cilecca. Il motivo? Mancanza di braccia. E pensare che di gambe, quelle dei turisti che da settimane affollano sbracciati e in bermuda le strade di Roma ma non solo, ce ne sarebbero fin troppe. Succede che in apertura della stagione turistica Confcommercio rilancia l’allarme occupazione: nei servizi di alloggio e ristorazione, date le previsioni di aumento del 15,3% delle presenze rispetto al 2019, anno pre-pandemia, quest’anno serviranno 280 mila lavoratori in più, il doppio se si calcola anche l’indotto. Ma già le imprese sanno che il 40%, tra i 220 mila e i 230 mila, saranno di difficile reperimento. Perché? Le ragioni sono diverse. Riduzione dell’offerta dopo la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 aprile 2023) Strano Paese l’Italia. Ai nastri di partenza della prima, vera,estiva libera dallo spettro della pandemia, ecco che lo Stivale rischia di fare cilecca. Il motivo? Mancanza di braccia. E pensare che di gambe, quelle dei turisti che da settimane affollano sbracciati e in bermuda le strade di Roma ma non solo, ce ne sarebbero fin troppe. Succede che in apertura dellaConfcommercio rilancia l’allarme occupazione: nei servizi di alloggio e ristorazione, date le previsioni di aumento del 15,3% delle presenze rispetto al 2019, anno pre-pandemia, quest’anno serviranno 280 milain più, il doppio se si calcola anche l’indotto. Ma già le imprese sanno che il 40%, tra i 220 mila e i 230 mila, saranno di difficile reperimento. Perché? Le ragioni sono diverse. Riduzione dell’offerta dopo la ...

