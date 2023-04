Idea della Lega: “Sgravio di 10mila euro per ogni figlio carico”. A regime la misura costa almeno 72 miliardi l’anno (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Lega lancia la sua battaglia alla denatalità. Come? Con un maxi taglio delle tasse per chi fa figli. L’ipotesi è stata prospettata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e, all’interno del partito, è tutto coro di consensi. “La proposta del ministro dell’Economia è assolutamente condivisibile. Per incentivare la natalità diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a carico. Questo non significa abbandonare l’assegno unico ma, oltre a questo, si dovrebbe reintrodurre una detrazione di 10mila euro l’anno per ogni figlio a carico (ora 950 euro fino ai 21 anni) fino al termine degli studi anche universitari, per tutti i nuclei senza limiti di reddito”, afferma Massimo Bitonci, sottosegretario al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lalancia la sua battaglia alla denatalità. Come? Con un maxi taglio delle tasse per chi fa figli. L’ipotesi è stata prospettata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e, all’interno del partito, è tutto coro di consensi. “La proposta del ministro dell’Economia è assolutamente condivisibile. Per incentivare la natalità diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a. Questo non significa abbandonare l’assegno unico ma, oltre a questo, si dovrebbe reintrodurre una detrazione diper(ora 950fino ai 21 anni) fino al termine degli studi anche universitari, per tutti i nuclei senza limiti di reddito”, afferma Massimo Bitonci, sottosegretario al ...

