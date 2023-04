Ida e Alessandro di nuovo insieme dopo tempo: crisi scongiurata (FOTO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Era da un bel po' di tempo che Ida Platano e Alessandro Vicinanza erano spariti dai social insieme. I due ex volti del programma di Canale 5 Uomini e Donne non davano aggiornamenti circa la loro vita sentimentale da un bel po' di tempo, sta di fatto che c'era anche chi aveva ipotizzato che tra loro potesse esserci una crisi in atto. Ad ogni modo, attraverso un video, i due ragazzi hanno finalmente spento ogni tipo di pettegolezzo sul nascere. dopo un bel po' di tempo, infatti, si sono riabbracciati. Ecco come si sono mostrati. Ida Platano e Alessandro Vicinanza news: la crisi è scongiurata Come vanno le cose tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Ad aggiornare i fan sulla loro situazione sono stati ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Era da un bel po' diche Ida Platano eVicinanza erano spariti dai social. I due ex volti del programma di Canale 5 Uomini e Donne non davano aggiornamenti circa la loro vita sentimentale da un bel po' di, sta di fatto che c'era anche chi aveva ipotizzato che tra loro potesse esserci unain atto. Ad ogni modo, attraverso un video, i due ragazzi hanno finalmente spento ogni tipo di pettegolezzo sul nascere.un bel po' di, infatti, si sono riabbracciati. Ecco come si sono mostrati. Ida Platano eVicinanza news: laCome vanno le cose tra Ida Platano eVicinanza? Ad aggiornare i fan sulla loro situazione sono stati ...

