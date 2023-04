Ian Berry | il denim e quella volta che ha reso immortale Ayrton Senna

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’appuntamento è nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano per l’inaugurazione di The Greatest Story Ever Worn - by Ianper Levi’s, appuntamento inserito nel calendario del Fuorisalone 2023 in occasione di INTERNI Design Re-Evolution, la mostra-evento organizzata dal magazine diretto da Gilda Bojardi. Ian, l’artista, è qui per l’unveling party dell’opera. Arrivata da Parigi, dove è rimasta esposta in place de la République, dal 4 maggio sarà in mostra a Madrid, in plaza del Callao. Nel murale, sette figure legate ai personaggi e ai movimenti che hannoil jeans. «E allora, che effetto vi fa?».è l’uomo che usa le forbici come pennelli e ilcome i colori a olio. I suoi quadri sono nei musei - l’ultimo a dedicargli una monografica è ...