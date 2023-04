I robot non ci ruberanno il lavoro, anzi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra le molte preoccupazioni che riguardano l’intelligenza artificiale e il suo arrembaggio nella vita di tutti i giorni, è piuttosto sentita quella che ha a che fare con il mondo del lavoro: alcune posizioni lavorative oggi del tutto umane potranno essere rimpiazzate dalla velocissima ed efficiente AI? I dati parlano chiaro: i mercato globale dell’AI è in continua crescita: nel 2022 siamo passati da 93,5 miliardi di dollari a 136,6 miliardi e, secondo le proiezioni, si arriverà a toccare i 1.811,8 miliardi di dollari entro il 2030. L’AI non ci ruberà il lavoro, anzi ne creerà di nuovo “Questo trend – precisa Riccardo Spada, Executive Manager di PageGroup – ha un impatto notevole a livello di occupazione perché, in questo momento assistiamo ad una significativa scarsità di candidati qualificati per occupare tutte le posizioni ... Leggi su funweek (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra le molte preoccupazioni che riguardano l’intelligenza artificiale e il suo arrembaggio nella vita di tutti i giorni, è piuttosto sentita quella che ha a che fare con il mondo del: alcune posizioni lavorative oggi del tutto umane potranno essere rimpiazzate dalla velocissima ed efficiente AI? I dati parlano chiaro: i mercato globale dell’AI è in continua crescita: nel 2022 siamo passati da 93,5 miliardi di dollari a 136,6 miliardi e, secondo le proiezioni, si arriverà a toccare i 1.811,8 miliardi di dollari entro il 2030. L’AI non ci ruberà ilne creerà di nuovo “Questo trend – precisa Riccardo Spada, Executive Manager di PageGroup – ha un impatto notevole a livello di occupazione perché, in questo momento assistiamo ad una significativa scarsità di candidati qualificati per occupare tutte le posizioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccrist80 : @Rob_accia ???????????? che non so se lo sai ma Mazinga 2 ora se la fa con Jeeg robot d'acciaio Allego foto - Rosalba_Falzone : RT @osamundR: ????Usano questi ROBOT e altri più sofisticati per sostituire personaggi famosi e capi di stato anche deceduti. La gente ignara… - Manu65149827209 : RT @osamundR: ????Usano questi ROBOT e altri più sofisticati per sostituire personaggi famosi e capi di stato anche deceduti. La gente ignara… - LiberoPetrucci : Situazione sentimentale: Non sono un Robot? - 5y82C : ufficiale, in pratica un robot. Questo dovrebbe essere il risultato della degenerazione diffusa in Occidente. Non è… -