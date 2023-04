I pentiti del comunismo, Moretti manda in estasi la stampa di sinistra: “Film perfetto, un sogno” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Basta leggere l’incipit di Repubblica per comprendere l’accoglienza riservata dai critici di sinistra all’ultimo Film di Nanni Moretti, “Il sol dell’avvenire“, una storia ambientata negli anni Cinquanta tra i “compagni” spaesati per l’invasione dell’Ungheria da parte degli amici dell’Urss, su cui il regista immagina un Togliatti sofferto e una base non convinta della decisione. “Il sol dell’avvenire, da domani al cinema, ha un difetto: dura solo 95 minuti, e se ne vorrebbe di più. Perché non è solo ‘un Film di Nanni Moretti’. È ‘il cinema di Nanni Moretti’. C’è una bella differenza….”. Standing ovation, in sala. Ma per ora riempita solo di critici, forse comunisti pentiti anche loro, e non solo dell’invasione in Ungheria. Nanni Moretti e il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Basta leggere l’incipit di Repubblica per comprendere l’accoglienza riservata dai critici diall’ultimodi Nanni, “Il sol dell’avvenire“, una storia ambientata negli anni Cinquanta tra i “compagni” spaesati per l’invasione dell’Ungheria da parte degli amici dell’Urss, su cui il regista immagina un Togliatti sofferto e una base non convinta della decisione. “Il sol dell’avvenire, da domani al cinema, ha un difetto: dura solo 95 minuti, e se ne vorrebbe di più. Perché non è solo ‘undi Nanni’. È ‘il cinema di Nanni’. C’è una bella differenza….”. Standing ovation, in sala. Ma per ora riempita solo di critici, forse comunistianche loro, e non solo dell’invasione in Ungheria. Nannie il ...

