I Moratti investono in cosmetica: 800mila euro per CityLab (Di mercoledì 19 aprile 2023) La famiglia Moratti vede dal 2022 una parte del suo impero impegnata nella cosmetica grazie alla creazione della società di beauty experience CityLab, fondata da Angelomario Moratti, figlio dell’ex presidente dell’Inter Massimo, e gestita dall’amministratore delegato Gianmarco Mammì che ha anche ricoperto la carica di amministratore in Seven Investments, il ramo di investimenti della famiglia L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) La famigliavede dal 2022 una parte del suo impero impegnata nellagrazie alla creazione della società di beauty experience, fondata da Angelomario, figlio dell’ex presidente dell’Inter Massimo, e gestita dall’amministratore delegato Gianmarco Mammì che ha anche ricoperto la carica di amministratore in Seven Investments, il ramo di investimenti della famiglia L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : I #Moratti investono in cosmetica: 800mila euro per CityLab - sportli26181512 : #Finanza #Notizie I Moratti investono in cosmetica: 800mila euro per CityLab: La famiglia Moratti vede dal 2022 una… -