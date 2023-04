I migranti? Secondo i sondaggi di Ghisleri Voci pesantissime | cosa sta per accadere

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Iin mano ad Alessandralo dicono chiaro, nero su bianco: "Il tema deiha ricominciato a spostare parecchio in termini di consenso". Lo ricorda Myrta Merlino, nella sua copertina a L'aria che tira su La7, spiegando così i toni barricaderi di Elly Schlein, Pd e opposizioni da un lato sullo stato d'emergenza che durerà per i prossimi sei mesi (che verrà guidato dal commissario Valerio Valenti), ma pure le grandi tensioni all'interno della maggioranza. "Sul decreto Cutro è in corso un derby sovranista tra Lega e Fratelli d'Italia a colpi di emendamenti - sottolinea maliziosa la conduttrice di La7 -. Ventuno ne ha presentati la Lega, e il punto di caduta di questa storia complicata potrebbe essere il lodo Gasparri, che forse è più democristiano di Casini e sta mettendo tutti d'accordo". ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna30048679 : RT @byoblu: Tra le notizie del Tg: la necessità secondo il presidente dell'INPS di accogliere nuovi migranti, dimenticando i 5 milioni di i… - Alberto93383706 : RT @byoblu: Tra le notizie del Tg: la necessità secondo il presidente dell'INPS di accogliere nuovi migranti, dimenticando i 5 milioni di i… - Walter80354487 : RT @byoblu: Tra le notizie del Tg: la necessità secondo il presidente dell'INPS di accogliere nuovi migranti, dimenticando i 5 milioni di i… - legnanese691747 : RT @byoblu: Tra le notizie del Tg: la necessità secondo il presidente dell'INPS di accogliere nuovi migranti, dimenticando i 5 milioni di i… - MaryArtemisia : RT @byoblu: Tra le notizie del Tg: la necessità secondo il presidente dell'INPS di accogliere nuovi migranti, dimenticando i 5 milioni di i… -

... ma come si poteva spiegare il flusso di persone sfociato poi nella cosiddetta "crisi dei" ...il professore Michael Barkun, autore del saggio A culture of conspiracy , le teorie del ...... che però dall'inizio dell'anno sono aumentati del 302 per cento', afferma il giornalista che poi sottolinea ilpunto, quello dello stato d'emergenza per la bomba. 'L'elettore di ...Per risolvere il problema della mancanza di manodopera, infatti,Meloni prima di ricorrere aioccorre 'lavorare ad esempio sulla possibilità di coinvolgere molte più donne nel nostro ...

Migranti, cos'è la protezione speciale che il governo Meloni vuole eliminare WIRED Italia

L’esame del Dl Migranti, su cui la commissione Affari costituzionali non ha concluso i propri lavori, inizierà il suo percorso nell’Aula del Senato a partire da oggi, mercoledì 19 ..."La vita dell'elettore di Giorgia Meloni è dura", afferma Mario Giordano nell'apertura della puntata di martedì 18 ...