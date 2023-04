I messaggi segreti nascosti nei dettagli di stile dei reali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dall'aereo ricamato sulle scarpe di William alla prima di Top Gun: Maverick fino alle spille di Camilla scelte su misura delle occasioni, passando per il cappotto Spencer e l'abito Elspeth di Kate Middleton e molto altro. Quando i royal comunicano anche attraverso le proprie - quasi invisibili - scelte stilistiche Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dall'aereo ricamato sulle scarpe di William alla prima di Top Gun: Maverick fino alle spille di Camilla scelte su misura delle occasioni, passando per il cappotto Spencer e l'abito Elspeth di Kate Middleton e molto altro. Quando i royal comunicano anche attraverso le proprie - quasi invisibili - scelte stilistiche

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Benzinga_Italia : Elon Musk lancia la notizia bomba, i messaggi privati su Twitter non erano affatto tali - simonabosco78 : @Sk8erTheOne @VirtualRaven @conteDartagnan Torno sulla discussione dopo aver letto questo articolo, a quanto pare n… - singerel : @AAraminta @Barbara22Mar Credevo fossero le capsule contenenti i messaggi segreti tirolesi. - mattiamattiaaa : per capire che cosa si nasconde dietro le affermazioni di Baiardo. Ha mandato messaggi in codice ad esponenti di Co… - tecnoandroidit : WhatsApp e i DUE trucchi segreti, sarete invisibili e recupererete i messaggi - -