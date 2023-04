- L'accusa è di 'grave negligenza' per avergli concesso i domiciliari. La replica: 'Mina l'autonomia delle toghe'Ma a volerein quel dicastero, dove convergono tutti idel mondo, è stata proprio Meloni, prendendo in contropiede i manettari impenitenti eredi del Msi - An. Quindi ora spetta a lei ...- L'accusa è di 'grave negligenza' per avergli concesso i domiciliari. La replica: 'Mina l'autonomia delle toghe'

I fulmini di Nordio contro Corte d'Appello di Milano sul caso Uss TGLA7

L'accusa è di "grave negligenza" per avergli concesso i domiciliari. La replica: "Mina l'autonomia delle toghe" ...