"I dem non si possono toccare". Pd, clamoroso bavaglio: esplode il caso (Di mercoledì 19 aprile 2023) «La Procura non ha indagato sul Pd» dicono gli avvocati. «Falso, le indagini sono state fatte», rispondono le toghe. Non ha precedenti lo scontro in atto da giorni, e silenziato dai grandi giornali, fra l'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia e l'Associazione nazionale magistrati. Ad accendere gli animi sono state alcune recenti dichiarazioni dell'ex sostituto procuratore nazionale antimafia Roberto Pennisi. L'alto magistrato, in via Giulia fino allo scorso anno, commentando le sue inchieste contro le infiltrazioni dell'ndrangheta in Emilia aveva affermato che gli venne “impedito” di indagare sui rapporti fra le cosche e i vertici locali del Pd. «Non si vollero toccare i politici dem», disse Pennisi a proposito della maxi inchiesta Aemilia, la prima contro la criminalità organizzata calabrese nel Nord Italia. Pennisi era stato mandato dall'allora procuratore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) «La Procura non ha indagato sul Pd» dicono gli avvocati. «Falso, le indagini sono state fatte», rispondono le toghe. Non ha precedenti lo scontro in atto da giorni, e silenziato dai grandi giornali, fra l'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia e l'Associazione nazionale magistrati. Ad accendere gli animi sono state alcune recenti dichiarazioni dell'ex sostituto procuratore nazionale antimafia Roberto Pennisi. L'alto magistrato, in via Giulia fino allo scorso anno, commentando le sue inchieste contro le infiltrazioni dell'ndrangheta in Emilia aveva affermato che gli venne “impedito” di indagare sui rapporti fra le cosche e i vertici locali del Pd. «Non si volleroi politici dem», disse Pennisi a proposito della maxi inchiesta Aemilia, la prima contro la criminalità organizzata calabrese nel Nord Italia. Pennisi era stato mandato dall'allora procuratore ...

