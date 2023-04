I cuccioli dell' orsa Jj4? “Stanno bene | sono autonomi”  

(Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - L', da lunedì notte nell'area faunistica del Casteller, "è in buone condizioni di salute e non è sedata". Lo assicurano all'AGI dalla Provincia autonoma di Trento. In attesa di conoscere il suo destino, ovvero quello che decideranno i giudicia sezione unica del Tribunale Amministrativo di Trento nell'udienza prevista l'11 maggio prossimo, il plantigrado si trova "in sicurezza grazie alle lastre anti arrampicata applicate sul recinto, che non è elettrificato". Negli giorni scorsi, il plantigrado, responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente Andrea Papi lo scorso 5 aprile nei boschi sopra il paese di Caldes, aveva dato evidenti segnali di aggressività, distruggendo le fototrappole distribuite sul territorio dai forestali per monitorare i suoi spostamenti, "ma ora - assicurano - ha preso possesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Il futuro dei cuccioli di Jj4: «Fino a 4 anni restano con la mamma, non è detto che ce la facciano» - PatriziaLenaz : Dove sono finiti i milioni del Fondo europeo? Ricordate l'orsa Daniza qualche anno fa? Il Centro Fauna Selvatica I… - corradomarinell : Sul racconto all'opinione pubblica dell'orsa e dei suoi cuccioli - ariannascapine1 : RT @LAVonlus: Orsa #JJ4 catturata e separata dai suoi cuccioli!???? @MaurizioFugatti vuole ucciderla a tutti i costi, anche contro il volere… - seyrvn : RT @_diana87: La cosa più triste della vicenda dell'orsa jj4 è che hanno strappato una madre dai suoi cuccioli, e non è detto che riescano… -

... 'ma ora - assicurano - ha preso possesso'area di pre - ambientamento e si alimenta ... Al momento della cattura era in compagnia dei suoi tre '' di 35 - 40 chilogrammi di peso che sono ...Una crudeltà che si riverbera anche sui suoi treche, nel caso avvenisse il delitto, ... Mentre le vittime'orso sono al singolare: è deceduto solo il giovane trentino. Se adottiamo il ...... 'Fugatti organizzi il trasferimento all'estero', 'è responsabile per l'abbandono dei 3' ... L'Ordine, in una nota, precisa che 'non vi è stato alcun confronto né con il presidente'Ordine, ...

Il futuro dei cuccioli dell’orsa JJ4: «Fino a 4 anni restano con la mamma, non è detto che ce la facciano» Corriere della Sera

In attesa di sapere che fine farà l'orsa JJ4, si avvicinano le ultime ore per l'orso MJ5: il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un ...TRENTO. “La castrazione sul maschio è possibile sulla femmina è un’operazione difficilissima non perseguibile, non è una cosa che si fa in un giorno. Abbiamo rilevato un medico in Europa che è disponi ...