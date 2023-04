Honor X50i: confermata data di lancio, specifiche e design (Di mercoledì 19 aprile 2023) Honor ha confermato che presenterà in Cina il suo nuovo smartphone Honor X50i il prossimo 21 aprile. Come è possibile notare dal poster promozionale circa la data di lancio rilasciato dal marchio, non è stato rivelato alcunché sulle specifiche del dispositivo. Tuttavia, la locandina offre un suggerimento per quanto riguarda il modulo della fotocamera posteriore, rivelando che disporrà di un design simile a un 8“, e le due opzioni di colore, ossia Willow Wind e Apricot Blossom Rain. Se da un lato il produttore cinese ha tenuto per sé tutte le informazioni relative al suo nuovo Honor X50i, dall’altro i tipster locali hanno già condiviso su Weibo alcuni scatti dal vivo e le specifiche chiave. Andiamo, quindi, a vedere ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)ha confermato che presenterà in Cina il suo nuovo smartphoneil prossimo 21 aprile. Come è possibile notare dal poster promozionale circa ladirilasciato dal marchio, non è stato rivelato alcunché sulledel dispositivo. Tuttavia, la locandina offre un suggerimento per quanto riguarda il modulo della fotocamera posteriore, rivelando che disporrà di unsimile a un 8“, e le due opzioni di colore, ossia Willow Wind e Apricot Blossom Rain. Se da un lato il produttore cinese ha tenuto per sé tutte le informazioni relative al suo nuovo, dall’altro i tipster locali hanno già condiviso su Weibo alcuni scatti dal vivo e lechiave. Andiamo, quindi, a vedere ...

