Hong Kong è in lizza per diventare hub delle criptovalute

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È passato quasi un anno dall’ultima volta che il vostro osservatore cinese preferito ha scritto qualcosa di significativo sulla comunità crittografica cinese. La verità è che il bloccoin Cina ha reso difficile per chiunque non viva in Asia capire veramente il mercato, le persone e il sentimento generale. Sarà quindi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : “Hong Kong, pensa, era nel Regno Unito” (semicit @LucaBizzarri) - mirkonicolino : (MF-Milano Finanza) Steven #Zhang ritenuto inadempiente per 250 milioni di euro a Hong Kong. Gli istituti bancari o… - takerumiracle : @Veronic02720608 Buongiorno, amica mia?? Oggi non stiamo ricevendo alcun annuncio a causa di un problema di Twitter.… - Marco02839896 : RT @LaVeritaWeb: Il vescovo di Hong Kong è tra gli esponenti cattolici favorevoli al discusso accordo sino-vaticano. I rapporti Santa Sede-… - ConteAdino : RT @fratotolo2: “Hong Kong, pensa, era nel Regno Unito” (semicit @LucaBizzarri) -

L'Indice Hang Seng tratta con un moderato - 0,08%, a quota 20.633 in apertura.mostra un frazionale ribasso dello 0,49% e archivia la seduta a 20.550,26 punti.Altrettanto emergente è la sfidante di Seoul per la conquista delle quote perse da: Singapore ha lanciato a inizio 2023 la prima edizione di , nuova fiera che ha attirato l'attenzione del ...

CINA-HONG KONG Nel segno di Matteo Ricci l'arrivo di mons. Chow a Pechino asianews.it

Borse asiatiche per lo più negative, nonostante la pubblicazione del dato sul Pil della Cina, relativo al primo trimestre dell’anno, migliore delle attese. L’indice Nikkei 225 della borsa di… Leggi ...Non arrivano buone notizie per l'Inter dal punto di vista societario con Simone Inzaghi che dovrà fare i conti con un mercato più contenuto ...