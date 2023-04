Hockey su ghiaccio: due amichevoli per l’Italia contro la Slovenia in preparazione al Mondiale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo le due positive amichevoli contro l’Austria, la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per una doppia sfida contro la Slovenia. Gli Azzurri stanno preparando il Mondiale di 1^ Divisione Gruppo A in programma dal 29 aprile al 5 maggio a Nottingham. Il primo match in programma domani, 20 aprile, alle ore 18:00, il secondo invece venerdì 21 aprile alle ore 13:00. Al coach Mike Keenan e all’associated coach Mike Pelino si sono aggregati nei giorni scorsi il portiere Damian Clara, il difensore Thomas Larkin e gli attaccanti Brandon McNally e Marco Zanetti. Hanno lasciato invece il ritiro per scelta tecnica il goalie Davide Fadani, il difensore Marco Defrancesco e gli attaccanti Stefan Spinell e Davide Schiavone. Non partirà alla volta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo le due positivel’Austria, la Nazionale italiana disuè pronta a tornare in pista per una doppia sfidala. Gli Azzurri stanno preparando ildi 1^ Divisione Gruppo A in programma dal 29 aprile al 5 maggio a Nottingham. Il primo match in programma domani, 20 aprile, alle ore 18:00, il secondo invece venerdì 21 aprile alle ore 13:00. Al coach Mike Keenan e all’associated coach Mike Pelino si sono aggregati nei giorni scorsi il portiere Damian Clara, il difensore Thomas Larkin e gli attaccanti Brandon McNally e Marco Zanetti. Hanno lasciato invece il ritiro per scelta tecnica il goalie Davide Fadani, il difensore Marco Defrancesco e gli attaccanti Stefan Spinell e Davide Schiavone. Non partirà alla volta ...

