Hockey pista, Serie A1: Giulio Cocco è l'MVP della stagione regolare (Di mercoledì 19 aprile 2023) La stagione regolare 2022-2023 della Serie A1 di Hockey pista si è conclusa e, come ogni anno, per la FISR, insieme a una giuria di testate e giornalisti (di cui fa parte anche OA Sport), è arrivato il momento di eleggere il proprio MVP. Il premio per quest'anno è andato a Giulio Cocco, bomber del Trissino e stecca d'oro della Serie A1 con 45 gol in 26 partite. Cocco, che è uno dei giocatori di punta della nazionale italiana, ha ottenuto 1090 voti, precedendo il portiere argentino dell'Amatori Wasken Lodi Valentin Grimalt con 630 voti. Al terzo posto ex equo: il fantasista del Follonica Davide Banini e l'attaccante dell'Hrc Monza Julian Tamborindegui che hanno ottenuto 410 ...

