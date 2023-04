Ho fatto sesso con il mio fidanzato 27 volte in un giorno” (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Ho fatto sesso con il mio fidanzato 27 volte in un giorno" Il nome di Monalisa Stephen sta facendo il giro del mondo. La donna è una stilista ma anche una modella curvy e un’attrice di Nollywood, l’industria cinematografica nigeriana. Monalisa Stephen non è balzata agli onori della cronaca per la sua professione, bensì per un racconto piccante fatto durante un recente episodio di “Love or Lies” dello youtuber Korty EO. Monalisa Stephen (Foto Instagram) La maratona sessuale si è svolta in diversi angoli della casa Monalisa Stephen ha svelato di aver fatto l’amore con il fidanzato 27 volte in un giorno. La maratona sessuale si è svolta in diversi angoli dell’abitazione del compagno. I due amanti si ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Hocon il mio27in un" Il nome di Monalisa Stephen sta facendo il giro del mondo. La donna è una stilista ma anche una modella curvy e un’attrice di Nollywood, l’industria cinematografica nigeriana. Monalisa Stephen non è balzata agli onori della cronaca per la sua professione, bensì per un racconto piccantedurante un recente episodio di “Love or Lies” dello youtuber Korty EO. Monalisa Stephen (Foto Instagram) La maratona sessuale si è svolta in diversi angoli della casa Monalisa Stephen ha svelato di averl’amore con il27in un. La maratona sessuale si è svolta in diversi angoli dell’abitazione del compagno. I due amanti si ...

