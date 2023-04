Highlights e gol Inter-Benfica 3-3: Champions League 2022/2023 (VIDEO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Inter-Benfica, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. A San Siro ottima partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che sbloccano la partita grazie ad un super gol di Nicolò Barella che, con un sinistro a giro, fa impazzire di gioia San Siro. L’Inter sembra in controllo, ma al primo tiro in porta subisce gol: colpo di testa di Aursnes e 1-1. Ma l’inizio di secondo tempo dei nerazzurri è ottimo: Brozovic sale in cattedra, Lautaro suona la carica e su assist di Dimarco timbra il gol che da tanto mancava. Poi c’è anche spazio per un super gol di Correa che mette il sigillo definitivo, inutile il 3-3 finale. Sarà semifinale di Champions ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della. A San Siro ottima partenza dei ragazzi di Simone Inzaghi che sbloccano la partita grazie ad un super gol di Nicolò Barella che, con un sinistro a giro, fa impazzire di gioia San Siro. L’sembra in controllo, ma al primo tiro in porta subisce gol: colpo di testa di Aursnes e 1-1. Ma l’inizio di secondo tempo dei nerazzurri è ottimo: Brozovic sale in cattedra, Lautaro suona la carica e su assist di Dimarco timbra il gol che da tanto mancava. Poi c’è anche spazio per un super gol di Correa che mette il sigillo definitivo, inutile il 3-3 finale. Sarà semifinale di...

