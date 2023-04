Highlights e gol Bayern Monaco-Manchester City 1-1: Champions League 2022/2023 (VIDEO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gli Highlights e le azioni salienti di Bayern Monaco-Manchester City 1-1, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Erling Haaland sbaglia un calcio di rigore nel primo tempo e realizza la rete del vantaggio al 57? dopo un errore di Upamecano. Il Bayern però non la vuole perdere e nel finale trova il pareggio su penalty di Kimmich dopo un mani in area di Akanji. Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Glie le azioni salienti di1-1, match di ritorno dei quarti di finale di. Erling Haaland sbaglia un calcio di rigore nel primo tempo e realizza la rete del vantaggio al 57? dopo un errore di Upamecano. Ilperò non la vuole perdere e nel finale trova il pareggio su penalty di Kimmich dopo un mani in area di Akanji.SportFace.

