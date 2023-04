High Desert | Patricia Arquette cambia vita nel trailer della serie Apple TV+

(Di mercoledì 19 aprile 2023)e Dillon sono i protagonisti di questa nuova dark comedy targataTV+.TV+ ha diffuso in streaming ilufficiale di, nuova dark comedy con protagonistie Matt Dillon, che farà il suo debutto sulla piattaforma il 17 maggio prossimo.segue le vicende di Peggy (), una tossicodipendente che decide di ricominciare da capo dopo la morte dell'amata madre, con la quale viveva nella piccola città di Yucca Valley, in California, e prende una decisione che lela: diventare un investigatore privato. Nel cast, oltre al duo protagonista, ci sono anche Christine Taylor, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Teleblogmag : Le vicende di Peggy, una tossicodipendente che decide di ricominciare da capo dopo la morte dell'amata madre e pren… - comingsoonit : #PatriciaArquette ci ha abituato alle interpretazioni che lasciano il segno. In #HighDesert, nuova comedy di… - GlobeStylesMag : High Desert serie tv: la nuova dark comedy con Patricia Arquette e Matt Dillon su Apple TV+ - moviestruckers : #HighDesert: la prima immagine della serie dark comedy Apple TV+ con Patricia Arquette - RBcasting : La prima immagine di 'High Desert', la nuova serie dark comedy con Patricia Arquette nel ruolo di Peggy, una tossic… -

Patricia Arquette in una nuova serie tv è sempre una buona notizia. Dal 17 maggio, la star di Medium e The Act , anche premio Oscar per Boyhood , sarà su Apple TV+ con, dark comedy della quale il servizio streaming ha diffuso il trailer ufficiale . Nel cast anche Matt Dillon e Bernadette Peters .: La trama della nuova serie di Apple TV+ ...Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, nuova dark comedy con protagonisti Patricia Arquette e Matt Dillon , che farà il suo debutto sulla piattaforma il 17 maggio prossimo.segue le vicende di Peggy ( Patricia ...- Pubblicità - Apple TV+ ha rilasciato oggi il trailer di, la nuova dark comedy in 8 episodi con Patricia Arquette , che è anche produttrice esecutiva, Matt Dillon , Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters, Rupert Friend e ...

High Desert: Il trailer ufficiale dell'assurda comedy di Apple TV+ con ... ComingSoon.it

La nuova serie debutterà il 17 maggio con i primi tre episodi, poi un nuovo appuntamento ogni mercoledì. Patricia Arquette in una nuova serie tv è sempre una buona notizia. Dal 17 maggio, la star di M ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...