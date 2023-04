Harry Styles, la mamma rivela com'è veramente: "Apre il frigo appena torna a casa" (Di mercoledì 19 aprile 2023) La mamma di Harry Styles si è aperta a proposito di suo figlio, rivelando che dopotutto non è cambiato molto da quando è diventato una superstar. Sebbene Harry Styles sia considerato come uno dei più grandi artisti al mondo in questo momento, sotto certi punti di vista è ancora come qualsiasi altra persona: la madre della superstar ed ex directioner si è recentemente aperta a proposito di alcune abitudini di suo figlio che, a quanto pare, non sono affatto cambiate con il passare degli anni. Durante un'intervista con il Daily Mail, Anne Twist, la mamma di Styles, conosciuta tra i fan come "Mama Twist", ha notato che anche se ora suo figlio è un affermato cantante e attore, alla fine, non è cambiato molto. A quanto … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ladisi è aperta a proposito di suo figlio,ndo che dopotutto non è cambiato molto da quando è diventato una superstar. Sebbenesia considerato come uno dei più grandi artisti al mondo in questo momento, sotto certi punti di vista è ancora come qualsiasi altra persona: la madre della superstar ed ex directioner si è recentemente aperta a proposito di alcune abitudini di suo figlio che, a quanto pare, non sono affatto cambiate con il passare degli anni. Durante un'intervista con il Daily Mail, Anne Twist, ladi, conosciuta tra i fan come "Mama Twist", ha notato che anche se ora suo figlio è un affermato cantante e attore, alla fine, non è cambiato molto. A quanto …

