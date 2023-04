Hai ancora questo film su videocassetta? Se è così vale più di 30.000 euro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Avresti mai detto che una vecchia videocassetta potesse arrivare a valere fino a 30.000 euro? Molte volte ci è capitato di sbarazzarci delle vecchie VHS stipate in cantina o in soffitta come se fosse vecchio ciarpame; ma lo avremmo fatto lo stesso se sapessimo che alcune di queste potrebbero valere un autentica fortuna? e scopri di cosa stiamo parlando. Una VHS davvero preziosa Una copia vintage di Terminator (1984) su VHS è stata venduta per un’incredibile cifra di $ 32,5k online ovvero, al cambio attuale, 30.000 euro. L’acquisto folle è avvenuto attraverso ComicConnect.com un sito specializzato nella vendita di oggetti legati a comic, manga e film. La VHS in questione è una copia intatta del film Terminator, pellicola a bassissimo budget, interpretata da Arnold ... Leggi su blowingpost (Di mercoledì 19 aprile 2023) Avresti mai detto che una vecchiapotesse arrivare are fino a 30.000? Molte volte ci è capitato di sbarazzarci delle vecchie VHS stipate in cantina o in soffitta come se fosse vecchio ciarpame; ma lo avremmo fatto lo stesso se sapessimo che alcune di queste potrebberore un autentica fortuna? e scopri di cosa stiamo parlando. Una VHS davvero preziosa Una copia vintage di Terminator (1984) su VHS è stata venduta per un’incredibile cifra di $ 32,5k online ovvero, al cambio attuale, 30.000. L’acquisto folle è avvenuto attraverso ComicConnect.com un sito specializzato nella vendita di oggetti legati a comic, manga e. La VHS in questione è una copia intatta delTerminator, pellicola a bassissimo budget, interpretata da Arnold ...

