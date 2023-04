Haaland, che fai? Ecco la mossa segreta per distrarre gli avversari (Di mercoledì 19 aprile 2023) MANCHESTER (INGHILTERRA) - Prosegue senza sosta la stagione da record di Erling Haaland in Premier League . Nella sua prima stagione nel calcio inglese, l'asso norvegese ha segnato la bellezza di 32 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) MANCHESTER (INGHILTERRA) - Prosegue senza sosta la stagione da record di Erlingin Premier League . Nella sua prima stagione nel calcio inglese, l'asso norvegese ha segnato la bellezza di 32 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Davvero squallida la curva del #Lecce che insulta la squadra dopo una partita dominata in un momento difficile all'… - sportli26181512 : #Haaland, che fai? Ecco la mossa segreta per distrarre gli avversari: Ben #Mee, giocatore del Brentford, svela la c… - Smeezy_boy : RT @onestocalcio: Tumori figli di Troia. Tanto Haaland vi manderà in terapia intensiva la notte tra il 10-11 GIUGNO 2023. Tumori schifosi.… - samuelijah_ : Il calcio non sono dati. Sarebbe bello fosse così, forse più meritocratico. Ma non è così, e chi parla di bellezza… - LorenzoGucciare : @frasc77 @lucxsinter @tancredipalmeri A 22 anni se sei un campione sei a giocare in ben altri palcoscenici. Basta v… -