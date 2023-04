Ha usato i soldi destinati ai detenuti | scatta il sequestro per l' ex contabile del carcere

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È in pensione da circa un anno, ma per diverso tempo è stato ildelUcciardone di Palermo e - secondo la Procura - ne avrebbe approfittato per appropriarsi indebitamente di somme in realtà destinate ai...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... smarmella_tutto : @Nayrobica_ “Ti consiglio questo che non ho mai usato e mai userò ma siccome se lo compri tu mi arriva parte dei so… - wxrldxfmyxwn : @AleMissesR5 ti prego il mio isee è salito di tipo 20/30k in piu perche mio padre ha usato quasi tutti risparmi per… - Sotze : @DeugemoTwo @LoZbarley Si, e il TO ha usato i soldi per finanziare Prime League. - bolledilexotan : @_pointlessC_ Non ho mai preso usato con Amazon, non c'è modo di farti rendere i soldi? ?? - L_i_s_u_t_e : @Ibrahimano_81 @cheetosalato Dubito onestamente , visto tutte le persone che hanno citato o commentato il tweet dic… -

... infatti, qualcuno ha letteralmente sradicato un tombino dalla vicina via Franco Casavola, per poi dirigersi verso la pizzeria Big Food di via Monteroni e spaccare la vetrata, per portare via i...... vogliono raccoglierecon delle svendite di vestiti. Insomma, sono organizzate. Sono le... Ma ... è anche lo stesso giorno in cui George Floyd, ragazzo nero sospettato di averuna banconota ...Del resto che il prodottodagli eco vandali per l'assalto in Duomo del 9 marzo scorso, per il ... avendo in carico l'opera, dovrà provvedere a sostenere le spese, pescando idalla fiscalità ...

"Ha usato i soldi destinati ai carcerati", scatta il sequestro per l'ex contabile dell'Ucciardone PalermoToday

E’ in pensione da circa un anno, ma per diverso tempo è stato il contabile del carcere Ucciardone e – secondo la Procura – ne avrebbe approfittato per appropriarsi indebitamente di somme in realtà des ...Il ministro dell'Istruzione al seminario Snals-Confsal: "Voglio una scuola serena e il rispetto degli insegnanti impegnati in una missione importante" ...