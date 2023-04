Guido Monaco: “Per Sinner il tennis è tecnica, per gli altri è anche psicologia. Musetti un po’ come Fognini” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Diretto, senza troppi peli sulla lingua. I primi tre Masters1000 del circuito ATP del tennis hanno emesso la loro sentenza: tre vincitori diversi e nessuna affermazione azzurra. Jannik Sinner non è riuscito a sbloccare lo “zero” in quanto a successo finale e su questo ci si interroga sulle reali possibilità dell’altoatesino. Di sicuro c’è, però, che Jannik sia n.3 della Race e n.8 del mondo e sia riuscito a fare meglio di tutti in termini di costanza nei tornei citati, disputati in condizioni molto diverse tra loro e su superficie differenti dalla Florida a Montecarlo. Nel Principato Lorenzo Musetti ha fatto vedere segnali di importanti e la vittoria nello scontro diretto contro Novak Djokovic (n.1 del mondo) non è stata cosa qualunque, pur al cospetto di un Nole non al meglio. Di sicuro bene non sta Matteo Berrettini, fermato ancora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Diretto, senza troppi peli sulla lingua. I primi tre Masters1000 del circuito ATP delhanno emesso la loro sentenza: tre vincitori diversi e nessuna affermazione azzurra. Janniknon è riuscito a sbloccare lo “zero” in quanto a successo finale e su questo ci si interroga sulle reali possibilità dell’altoatesino. Di sicuro c’è, però, che Jannik sia n.3 della Race e n.8 del mondo e sia riuscito a fare meglio di tutti in termini di costanza nei tornei citati, disputati in condizioni molto diverse tra loro e su superficie differenti dalla Florida a Montecarlo. Nel Principato Lorenzoha fatto vedere segnali di importanti e la vittoria nello scontro diretto contro Novak Djokovic (n.1 del mondo) non è stata cosa qualunque, pur al cospetto di un Nole non al meglio. Di sicuro bene non sta Matteo Berrettini, fermato ancora ...

