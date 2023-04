Guida TV: programmi di stasera, mercoledì 19 aprile 2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 19.4.2023, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Wonder Film RAI2 Rocco Schiavone Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 Luce dei tuoi occhi 2 Fiction ITALIA1 Doctor Strange Film LA7 Atlantide Documentario REALTIME Matrimonio a Prima Vista Italia Docureality CIELO The Core Film TV8 Way Down – Rapina alla Banca di Spagna Film NOVE Mai Stati Uniti Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 19 aprile 2023)aitv della prima serata di oggi,19.4., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Wonder Film RAI2 Rocco Schiavone Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 Luce dei tuoi occhi 2 Fiction ITALIA1 Doctor Strange Film LA7 Atlantide Documentario REALTIME Matrimonio a Prima Vista Italia Docureality CIELO The Core Film TV8 Way Down – Rapina alla Banca di Spagna Film NOVE Mai Stati Uniti Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

